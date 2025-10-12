¥¨¥Î¥­¤ò»È¤Ã¤¿¤ª´«¤á¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JAÁ´ÇÀ¡ÊÁ´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤Î¹­ÊóÉô¤¬¡¢X¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£X¤Ç¤Ï¡ÖÈ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¶²¤í¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¡¢¥¨¥Î¥­¥Õ¥é¥¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥¨¥Î¥­¥Õ¥é¥¤¤Îºî¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¥¨¥Î¥­¥Õ¥é¥¤¤Îºî¤êÊý¡Û¡Ê1¡Ë¥¨¥Î¥­1³ô¤òÂç¤­¤á¤Ë¤Û¤°¤·¡¢¤·¤ç¤¦¤æÂç¤µ¤¸1¡¢¼ò¾®¤µ¤¸2Ê¬¤Î1¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥¦¥À¡¼¾¯¡¹¤ò¤â¤ß¤³¤à¡£¡Ê2¡ËÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸3¡Á4¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ180ÅÙ¤ÎÌý¤Ç