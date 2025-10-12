¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡¡JAÁ´ÇÀ¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÖÈ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¶²¤í¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¡×
¡¡¥¨¥Î¥¤ò»È¤Ã¤¿¤ª´«¤á¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢JAÁ´ÇÀ¡ÊÁ´¹ñÇÀ¶È¶¨Æ±ÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡Ë¤Î¹ÊóÉô¤¬¡¢X¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡X¤Ç¤Ï¡ÖÈ¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¶²¤í¤·¤¤¥ì¥·¥Ô¡¢¥¨¥Î¥¥Õ¥é¥¤¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¥¨¥Î¥¥Õ¥é¥¤¤Îºî¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¨¥Î¥¥Õ¥é¥¤¤Îºî¤êÊý¡Û
¡Ê1¡Ë¥¨¥Î¥1³ô¤òÂç¤¤á¤Ë¤Û¤°¤·¡¢¤·¤ç¤¦¤æÂç¤µ¤¸1¡¢¼ò¾®¤µ¤¸2Ê¬¤Î1¡¢¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥¦¥À¡¼¾¯¡¹¤ò¤â¤ß¤³¤à¡£
¡Ê2¡ËÊÒ·ªÊ´Âç¤µ¤¸3¡Á4¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ180ÅÙ¤ÎÌý¤ÇÍÈ¤²¾Æ¤¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡JAÁ´ÇÀ¤Ï¡Ö¤ª¤«¤º¤Ë¤â¤ª¼ò¤Î¤¢¤Æ¤Ë¤â¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤âÂç¿Í¤âÂç¹¥¤¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡×¤È´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£