ポルトガル代表は現地10月11日、北中米ワールドカップの欧州予選でアイルランド代表と対戦。90＋１分にルベン・ネベスがネットを揺らし、１−０で勝利した。土壇場で勝負強さを示したポルトガルだが、その前に先制のチャンスはあった。75分にPKを獲得。キッカーを務めるのはクリスティアーノ・ロナウド。背番号７は正面を狙うが、GKクィービーン・ケレハーが伸ばした左足にブロックされ、決められなかった。名手がまさかの失