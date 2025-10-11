法政大学の山口二郎教授が１１日までにＸに、元自民党事務局員の高市早苗総裁評を投稿した。山口教授は「元自民党事務局のベテランと総裁選前に飲んだとき、高市は人間として信用できないと言っておられた」との評価を紹介。「今日の党首会談後の記者会見を見て、それが実感できた。今までさんざん世話になった公明党に対して、突然無理難題を吹っ掛けられて連立解消という説明はないだろう。頭を垂れる稲穂になるのは難しい」