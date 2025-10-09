10月に入ってようやく涼しくなってきましたね。仕事で疲れて帰った夜に「温かいみそ汁飲みたいな……でもイチから作るのは面倒すぎる……」と思う日も増えてきたのではないでしょうか。もともとズボラな筆者は、そんな時ついインスタントに頼りがち。手軽なのはいいけど、味はまあ、こんなものか……と、どこか妥協していました。そんな中、味の素株式会社の新商品「だし屋のみそ汁」を発見。「“だし”で選ぶってどういうこと？」