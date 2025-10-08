自民党新総裁に高市早苗氏が就任した。就任決定直後の「ワークライフバランスを捨てて働く」という主旨の発言が議論を呼んでいる。経営学者の舟津昌平氏は「日本には未だに『全身全霊でなければ成果をあげられないのではないか』という“強迫観念”がはびこっている」という――。写真＝iStock.com／y-studio※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／y-studio■物議を醸した「ワークライフバランス」発言2025年10月4日は「歴史が