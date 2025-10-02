すとぷりなどSTPR所属の2.5次元全５グループが、11月8、9日に東京・池袋サンシャインシティで開催する「アニメイトガールズフェスティバル2025（AGF2025)」に初出展することが決定。１日に、そのキービジュアルを公開した。また、10月25日から開催日まで、サンシャインシティALTAに期間限定のポップアップストアをオープン。池袋の街では、大型OOH広告掲載や、さまざまな店舗とのコラボ、デジタルスタンプラリーなどを行い、“