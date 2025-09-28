記者会見するJAグループ京都の中川泰宏会長＝28日、京都府亀岡市JAグループ京都（京都市）の中川泰宏会長（74）と関連企業が大阪国税局の税務調査で計8億円の申告漏れを指摘された問題で、中川氏は28日、記者会見を開いて税逃れを否定し、国税不服審判所に審査請求したことを明らかにした。請求は25日付。関係者によると、国税局は関連企業に対し、2024年までの7年間で約5億円の悪質な仮装隠蔽を伴う所得隠しがあったと認定。