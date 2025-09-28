YSL BEAUTYの名品「ルージュ ピュールクチュール」から、2025年10月3日(金)全国発売の新色・限定色3種が登場♡クリアで鮮やかな発色とサテンのような輝き、80%のケア成分で唇に溶け込むようなテクスチャーが魅力です。公式オンラインブティック・表参道フラッグシップブティックでは9月24日(水)先行発売されます♪ 3つの魅力的なクチュールカラー ビトゥン ブラウン ルージ