YSL BEAUTYの新ルージュ♡2025年限定色＆新色が登場

YSL BEAUTYの名品「ルージュ ピュールクチュール」から、2025年10月3日(金)全国発売の新色・限定色3種が登場♡ クリアで鮮やかな発色とサテンのような輝き、80%のケア成分で唇に溶け込むようなテクスチャーが魅力です。公式オンラインブティック・表参道フラッグシップブティックでは9月24日(水)先行発売されます♪

3つの魅力的なクチュールカラー

ビトゥン ブラウン

ルージュ コールズ

ベージュ アフェア

2025年新色・限定色は、オレンジ系の「O8 ビトゥン ブラウン」、限定レッド「R13 ルージュ コールズ」、限定ヌード「N16 ベージュ アフェア」の3種類♡

それぞれスキントーンやファッションに合わせやすく、ミステリアス・情熱・センシュアルな印象を叶えます。濃密ピグメントが光を取り込み、唇にぴたりと密着する仕上がりです。

up2meからホリデー限定リップ♡色移りしにくいプランプリップで特別な唇に

上質ケアで潤い続く唇

「ルージュ ピュールクチュール」には、YSLウリカ コミュニティ ガーデンで育ったチューベローズエキス1とウチワサボテンエキス2を配合。

80%ものケア成分で長時間*3潤いを保持し、なめらかで心地よい唇に。発色とケアを両立させ、まるでオートクチュールドレスのように洗練された印象を演出します。

各色6,710円（税込）で発売中です。

*3 YSL調べ。個人差があります。

ルージュ ピュールクチュールで魅力的な唇に♡



YSL BEAUTY「ルージュ ピュールクチュール」の2025年新色・限定色は、O8 ビトゥン ブラウン、R13 ルージュ コールズ、N16 ベージュ アフェアの3種で、価格は各6,710円（税込）。

9月24日(水)先行発売、10月3日(金)全国発売。鮮やかな発色と潤いケアで、あなたの唇を格上げし、毎日を華やかに彩ります♡