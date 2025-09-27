――LUAが告げる、10月の1カ月間の恋愛運。あなたの恋の運命は……？ ★10月の星の動き★先月から形成されている、天王星、冥王星、海王星の角度が続く10月のはじまり。心を決めて行うことで、自らの考えがはっきりしてくるときです。恋の迷いを吹っ切ることもできるでしょう。察してもらいたい気持ちはあなたの中で整理し、勇気を出して表現してみて。相手からの理解が進み、安定した関係を築くチャンスを得られるように。そ