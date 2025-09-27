サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ケーブル1本の接続で4K/30Hz映像出力が可能なUSB-C接続の5-in-1ハブ「400-HUBCP37BK」を発売した。本製品は、HDMI出力ポート付きのスリムUSB Type-Cハブ。シンプルで高級感があり、放熱性に優れたアルミボディを採用している。HDMI出力は4K/30Hzに対応しており、ソフトウェアのインストール不要で簡単にマルチディスプレイ環境（ミラーモード/拡張モード）