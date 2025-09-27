NPB公示27日のプロ野球公示で、DeNAは東克樹投手を抹消した。前日26日に本拠地で行われた巨人戦では6回途中に指先を気にする仕草を見せ、ベンチに下がるとそのまま交代していた。東は6回、先頭の代打・増田陸内野手を迎えた場面、シュートを2球続けたところで左手の指先を気にする仕草を見せるとベンチに目で合図を送った。一度ベンチに下がったが、マウンドに帰ってくることなく交代が告げられた。リーグ最多14勝とエースとし