RB大宮アルディージャは24日、トップチームの長澤徹監督の解任、および宮沢悠生新監督の就任を発表した。現在57歳の長澤氏は現役時代にヤマハ発動機、そしてジュビロ磐田で活躍しており、現役引退後は指導者へ転身。FC東京、磐田、ファジアーノ岡山、京都サンガF.C.でトップチームおよび育成組織の監督・コーチなどを歴任し、2024年より大宮の指揮官に就任した。2024明治安田J3リーグでは25勝10分3敗の勝ち点「85」を獲得し