大人気コミック『チェンソーマン』の映画初作品「レゼ篇」公開を記念して、CA4LAとのスペシャルコラボアイテムが発売されます。キャラクターや作品の世界観を落とし込んだキャップやベレー帽など全4種類。デザイン性と遊び心を兼ね備えたラインアップは、ファン必見の限定アイテムです♪ 劇場公開と同日の2025年9月19日(金)より全国で販売スタート。 CA4LA×チェンソーマンの注目キャップ チェン