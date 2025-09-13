みなさんのご家庭は冷蔵庫は、いつから使っていますか？冷蔵庫は食料品を冷蔵や冷凍保存するうえで欠かせない家電でしょう。もしある日突然壊れて使えなくなってしまったら大変なので、その前に買い替えたいと思っているママもいるのではないでしょうか。ママスタコミュニティにも、あるママからこんな投稿が寄せられました。『冷蔵庫の買い替えを検討中です。みんな、冷蔵庫を何年くらい使ってる？壊れてからじゃ困るけど、ま