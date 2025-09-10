９日に放送された日本テレビ系「第４５回全国高等学校クイズ選手権（高校生クイズ）」（午後８時）に出演した有名女優に注目が集まった。１９８３年にスタートした高校生のクイズ日本一を決定する全国大会。今年のテーマは「総移動距離３０００キロ以上日本列島縦断大冒険クイズバトル」で、２年連続でパーソナリティーを務めるＳｉｘＴＯＮＥＳらが熱戦を見守った。スタジオにゲストとして登場したのは、女優の相武紗季