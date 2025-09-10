ニューストップ > 国内ニュース > べビーカー落下「ボタン押した」駐車場60代アルバイトが供述 大阪市… 駐車場 アルバイト 大阪府 国内の事件・事故 くるまのニュース べビーカー落下「ボタン押した」駐車場60代アルバイトが供述 大阪市北区 2025年9月10日 11時59分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大阪市の立体駐車場でベビーカーが落下し、0歳女児が重傷を負った事故 バイトの60代男性が「中に人がいるときにボタンを押した」と話したと判明 女児の母親は「駐車後、（車が載っていた）台が突然動いた」と説明している 記事を読む おすすめ記事 「この人、マジで最悪…」苦手なママ友とランチに行き、ドン引きした理由 2025年9月7日 7時28分 【タカラトミー】子どもが「らせんエレベーター」で指を挟む事故2件 グランドモールトミカビル（トミカ55周年記念特別仕様）約４万個を自主回収 2025年9月8日 15時20分 79歳女性運転の車が店舗前の買い物カートに突っ込む ガラス割れ、従業員3人けが 大分・別府市 2025年9月5日 19時41分 酒気帯び自覚していた巡査長「事故起こさなければバレない」と車出勤、においで同僚気付く…容疑で書類送検 2025年9月7日 7時44分 「寝てました」“飲酒運転”でタクシーに正面衝突…車内に響き渡る悲鳴 呼気からアルコール検出「目がトロンと…ぼーっとして」 埼玉・さいたま市 2025年9月10日 12時0分