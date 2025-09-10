ドイツの軍需メーカーであるラインメタル社は現地時間9月9日、同社が製造した「スカイレンジャー（Skyranger）」対無人機システムをウクライナに供与すると発表しました。この兵器システムは車両に搭載することができ、防空範囲は最大16平方キロメートルに及ぶとされています。ラインメタル社のアルミン・パッペルガー最高経営責任者（CEO）は、最初の装備品が年内にウクライナに引き渡される予定であると明らかにしました。これに