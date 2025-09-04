パ首位のソフトバンクは３日のオリックス戦（みずほペイペイ）に７―１で快勝し、２連勝で４カードぶりの勝ち越しを決めた。２位・日本ハムとのゲーム差は「２」に広がり、４日にも優勝マジックが点灯する。育成出身６年目左腕が堂々の最多勝争いを演じている。大関友久投手（２７）が６回１失点の好投で１２勝目。本拠地で無傷の９連勝を飾り、リーグハーラートップ１３勝の日本ハム・伊藤に再び１勝差に迫った。序盤は走者