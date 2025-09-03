ゴディバ ジャパンは、ハロウィン限定「ゴディバ ブラックキャット コレクション」を、9月10日から、全国のゴディバショップ、GODIVA cafeおよびゴディバ オンラインショップで期間限定販売する。今年のハロウィン コレクション「ゴディバ ブラックキャット コレクション」を発売する。今年は、画家・田中健太郎氏描き下ろしの黒ネコでパッケージを展開する。「ゴディバ ブラックキャット コレクション Gキューブ アソートメント 9