北海道・上士幌町居辺東6線で2025年9月3日午前9時10分ごろ、「重機のタイヤ交換中に頭を負傷した」と消防に通報がありました。消防によりますと、けがをしたのは30代くらいの男性で、搬送時、意識がなかったということです。爆風でけがをしたという情報もあり、タイヤが破裂した可能性もあるとみられています。