µîÇ¯8·î¡¢ÂçÊ¬¸©±§º´»Ô¤Ç¶ÐÌ³Ãæ¤Ë¸øÍÑ¼Ö¤Ç¸òÄÌ»àË´»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¸©¿¦°÷¤ËÂÐ¤·¡¢¸©¤Ï1ÆüÉÕ¤±¤Ç¡Ö¸ºµë10Ê¬¤Î1¡¦4¤«·î¡×¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¶ÐÌ³Ãæ¤Î¸øÍÑ¼Ö¤Ç¼«Å¾¼Ö¤È¾×ÆÍ¡¢83ºÐ½÷À­»àË´±¿Å¾¤Î¸©¿¦°÷¤Ë¸ºµë¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬ÂçÊ¬ Ä¨²ü½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢±§º´ÅÚÌÚ»öÌ³½ê¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë60ºÐ¤ÎÃËÀ­¿¦°÷¤Ç¤¹¡£ ¤³¤Î¿¦°÷¤ÏµîÇ¯8·î¡¢±§º´»Ô»ÍÆü»Ô¤Ç¶ÐÌ³Ãæ¡¢¸øÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÃó¼Ö¾ì¤«¤é¹ñÆ»¤Ë½Ð¤è¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢ÊâÆ»