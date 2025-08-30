肩が上がらないのは中高年だけの問題ではない。慢性痛の専門医・北原雅樹さんは「最近、20代女性の間で、電車のつり革が掴めない、服を着られないといった不自由を訴える“二十肩”が増えている。受診する女性たちには共通点がある」という。医療ジャーナリストの木原洋美さんが取材した――。写真＝iStock.com／maroke※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／maroke■片腕だけかと思ったら、両腕が上げられない「先生、私、左