8月28日、知人女性に対し交際を要求するメッセージなどを、30回以上SNSで送信するなどのストーカー行為をした疑いでブラジル国籍の男が逮捕されました。 逮捕されたのは愛知県設楽町に住むブラジル国籍の男、ナガハシ･ジェンジ･ジョルジ容疑者(61)です。警察によりますとナガハシ容疑者は知人女性(22)に対し、7月22日から8月6日にかけ、SNSを通じて「いつも通りちゃんとやって！約束通り！お返事くださいね！」