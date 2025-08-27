Kroiの新曲「HAZE」が、本日8月27日より配信開始。あわせて、同楽曲のMVが公開された。 （関連：Kroiの新曲「HAZE」MV） 同楽曲は、8月29日より公開される映画『九龍ジェネリックロマンス』の主題歌として書き下ろされたもの。アンニュイなボーカルと懐かしさと新しさを併せ持つサウンドで、ノスタルジーに満ちた本映画の世界観を表現している。 リリースにあわせて公開されたMVは、これまでにも多数の