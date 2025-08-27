Kroi¡¢±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¼çÂê²Î¡ÖHAZE¡×MV¸ø³«¡¡±Ç²è¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥í¥±ÃÏ¤Ç»£±Æ
¡¡Kroi¤Î¿·¶Ê¡ÖHAZE¡×¤¬¡¢ËÜÆü8·î27Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Æ±³Ú¶Ê¤ÎMV¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§Kroi¤Î¿·¶Ê¡ÖHAZE¡×MV¡Ë
¡¡Æ±³Ú¶Ê¤Ï¡¢8·î29Æü¤è¤ê¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¶åÎ¶¥¸¥§¥Í¥ê¥Ã¥¯¥í¥Þ¥ó¥¹¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê¥Üー¥«¥ë¤È²û¤«¤·¤µ¤È¿·¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¤ËËþ¤Á¤¿ËÜ±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥êー¥¹¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿MV¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÂ¿¿ô¤ÎKroiºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¿¿·ÊÝÂó¿Í¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£±Ç²è¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤¢¤ï¤»¤¿¥í¥±ÃÏ¤Ç¤Î»£±Æ¤ò´º¹Ô¤·¡¢¿å¤ËÄÀ¤ó¤ÀÅÔ»Ô¤äÍ·´×ÃÏ¤Ê¤É¤Ç¥á¥ó¥Ðー¤¬±éÁÕ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤È¡¢Ææ¤Î¾¯½÷¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê±ÇÁü¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ªKroi¤Ï¡¢8·î30Æü¤ÎÊ¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ7ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¥Ûー¥ë¥Ä¥¢ー¤ò³«ºÅ¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¡ÊÊ¸=¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë