記事のポイント コーチはバッグチャームを軸に、Z世代のリピート購入を促す「チャーム経済」を拡大している。 パーソナライズ戦略を実店舗・オンライン双方に導入し、売上59億ドルの成長を下支えしている。 エルメスやグッチも参入するチャーム市場は、ラブブ人気を契機に拡大し、世代横断的な文化現象となっている。 昨年、遊び心あるスタイリング小物として登場したバッグチャームは、コーチ（Coach）で本格的なビジネスドライバ