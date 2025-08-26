李在明（イ・ジェミョン）大統領は２５日（現地時間）、ドナルド・トランプ大統領との韓米首脳会談で、「韓米日の協力は非常に重要な課題だ」とし、「韓米関係の発展のためにも、韓日関係もある程度整理されなければならない」と述べた。李大統領は同日、ホワイトハウスで開かれた少人数会談の過程で、トランプ大統領が韓日関係に関する記者の質問に対し、「慰安婦問題など、非常に敏感な問題があると聞いている。過去の問題のため