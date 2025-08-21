（台北中央社）ホテルやレジャー施設を運営するレオフー・ツーリズム・グループ（六福旅遊集団）は20日、台北市中山区の「レオフーホテル」（六福客桟）跡地に建設するオフィスビルの上棟式を行った。2026年第2四半期（4〜6月）の竣工を目指す。建設地はオフィスビルが立ち並ぶ松江南京エリアに位置する。ホテル同様の管理サービスを導入する他、一部フロアには高層景観レストランが入り、宴会やプライベートダイニングのサービス