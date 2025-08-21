（台北中央社）ホテルやレジャー施設を運営するレオフー・ツーリズム・グループ（六福旅遊集団）は20日、台北市中山区の「レオフーホテル」（六福客桟）跡地に建設するオフィスビルの上棟式を行った。2026年第2四半期（4〜6月）の竣工を目指す。



建設地はオフィスビルが立ち並ぶ松江南京エリアに位置する。ホテル同様の管理サービスを導入する他、一部フロアには高層景観レストランが入り、宴会やプライベートダイニングのサービスも提供する。2018年に閉業した同社の高級ホテル「ウェスティン台北」（台北威斯汀六福皇宮）の飲食サービスを再び提供する。



ビルは地上21階、地下6階建て。延べ床面積は約2万992平方メートルに上る。建設工事は熊谷組の台湾子会社が担う。



同グループの頼振融総裁によれば、外資系企業やテクノロジー企業、企業本社のニーズがあるブランドなどが入居を検討しているという。



レオフーホテルは2020年5月末に閉業し、48年の歴史に幕を下ろした。



（江明晏／編集：名切千絵）