球団20年ぶりの2桁勝利カルテット形成へ――。ソフトバンクの上沢直之投手（31）が18日、有原、モイネロ、大関に続く2桁勝利マークに意欲を燃やした。現在8勝を挙げており、あす20日に今季3戦3勝の西武戦で先発する予定。移籍1年目の右腕にとって10勝はノルマ。優勝争いが佳境を迎える中で勝利を重ね、日本ハム時代の21年以来4年ぶりの2桁の大台を目指す。10勝で並ぶ有原、モイネロ、大関に続く大台到達へ。上沢がチーム4人目