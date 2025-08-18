TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎTZUYU¡Ê¥Ä¥¦¥£¡Ë¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£Í§¿Í¤È¤Î²­ÆìÎ¹¹Ô¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¥×¥é¥¤¥Ùー¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ ①TWICE¥Ä¥¦¥£¤Î¿ÆÍ§¡õ½¾»ÐËå¤È¤Î²­ÆìÎ¹¹ÔÆ°²è②Êì¤È¤ÎÆüËÜÎ¹¹ÔÆ°²è③④ÃçÎÉ¤·¡ª¿ÆÍ§¥¨¥ë¥­ー¤È¤ª¸ß¤¤¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò½Ë¤¤¹ç¤¦Æ°²è¡õ¼Ì¿¿ ¢£²­Æì¤ÎÂÀÍÛ¤Î²¼¤ÇÃÆ¤±¤ë¥Ä¥¦¥£¤ÎÈþ¤·¤µ¡õ¿ÆÍ§¤È¤Î³Ú¤·¤¤»þ´Ö ¥Ä¥¦¥£¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤Ç¸µCLC¡Ê¥·ー¥¨¥ë¥·&#12540