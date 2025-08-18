株式会社SkyDriveは、2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）にて、空飛ぶクルマ「SKYDRIVE（SkyDrive式SD-05型）」の海上デモフライトを8月18日に実施した。8月16日に撮影した飛行時間 5分14秒、飛行距離 720m、最高高度 27mで飛行した動画（機体カメラ映像）も公開した。デモフライトは2025年8月21日から24日まで、毎朝会場で実施する予定（天候が穏やかな場合）。左から、大阪府知事 吉村洋文氏、SkyDrive 代表取締役CEO 福澤