「ポイフルの本革ケース作って見た」というコメントと共に投稿された、グミのお菓子「ポイフル」の本革ケースを自作する動画が、SNSで話題となっている。【映像】完成したポイフルの“本革ケース”この動画を投稿したのは、革工房・Maju T works（マジュティワークス）さん。投稿者は、ハンドメイドで財布や名刺入れなどの作品を制作するかたわら、ファンアートとしてお菓子ケースも自作しているという。ポイフルの本革ケー