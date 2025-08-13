かわいい」が一瞬で終わってしまうのはもったいない--そんな乙女心を叶えるカラコンブランド『Chapun（シャプン）』から、齊藤なぎささんがイメージモデルを務める新色「ときとめブラウン」「ときとめグレー」が登場♡特殊設計の“Fixing lens”でハイライトが回らず、盛れた瞳をしっかりキープ。可愛さが止まる、魔法のようなレンズで、特別な日もふだんの日も、とびきりの私に♪ 可愛さが“回らない”