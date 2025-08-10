ドジャース大谷翔平投手（３１）の次回登板１３日（日本時間１４日）の敵地エンゼルス戦になった。デーブ・ロバーツ監督が９日（日本時間１０日）、明らかにした。先発で４回を投げる予定で、２０２３年まで所属した古巣相手に初登板。２３年のＷＢＣ決勝の最終打席で大谷がマイク・トラウトを三振斬りした名勝負の再現が実現しそうだ。そんな「投手・大谷」の今後について、ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成本部