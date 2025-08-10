記事のポイントクレイブビューティーは「少ない方がいい」を軸に、環境・社会への影響を考慮した製品開発を行っている。主力製品の原料タマヌオイル供給停止を機に、自ら現地コミュニティと提携し責任ある調達を開始した。調達過程や生物多様性をYouTubeやSNSで発信し、消費者に透明性とストーリーを伝えている。Subscribe: Apple Podcasts | Spotify「（我々のミッションは）『より多くがよりいい』というビューティ業界の物語に