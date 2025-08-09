お笑いコンビ「鬼越トマホーク」（金ちゃん、良ちゃん）が９日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新し、闇営業騒動以来、若手芸人の給与が大幅にアップしたことを明かした。お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之をゲストに迎え「吉本（興業）が嫌いな井口さんが選ぶ吉本の良いところベスト１０」を発表。かつては吉本は給与が安いと言われていた。井口は「（他事務所でも）売れちゃえば吉本の人より稼げた。それすら今