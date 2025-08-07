モデルプレス＝2025/08/07】セブン‐イレブン・ジャパンは、人気の「セブンカフェ スムージー」から、「カフェラテスムージー」を8月12日（火）より全国のセブン‐イレブンで順次、数量限定で発売する。【写真】セブン、今夏登場した新作スムージー「マンゴー＆マンゴー」◆セブン‐イレブン、スイーツ感覚で飲める「カフェラテスムージー」累計販売1億5,800万杯を突破した「セブンカフェ スムージー」から登場する「カフェラテ