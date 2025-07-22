¥¢¥á¥ê¥«À¾Éô¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Çµ¯¤­¤¿ÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÅ¦È¯¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¹³µÄ¥Ç¥â¤ò¤á¤°¤ê¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤Ï¸½ÃÏ¤ËÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤¿³¤Ê¼Ââ700¿Í¤òÅ±¼ý¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£Àè·î¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Çµ¯¤­¤¿ÉÔË¡°ÜÌ±¤ÎÅ¦È¯¤ËÈ¿È¯¤¹¤ë¹³µÄ¥Ç¥â¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ìÉô¤¬Ë½ÅÌ²½¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥Ë¥å¡¼¥µ¥àÃÎ»ö¤ÎÆ±°Õ¤òÆÀ¤º¤Ë½£Ê¼¤ª¤è¤½4000¿Í¤ÎÇÉ¸¯¤ò·èÄê¤·¤¿¤Û¤«¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤¬³¤Ê¼Ââ700¿Í¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹