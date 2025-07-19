20Æü¤ËÇ÷¤Ã¤¿»²±¡Áª¤ÎÅê³«É¼¡£´ØÅì7Áªµó¶è¤«¤é¤Ï¤É¤ó¤Ê¸õÊä¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤Þ¤¿µ¤¤Ë¤Ê¤ëºÇ¿·¾ðÀª¤Ï¡©ÅêÉ¼¤Î»²¹Í¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò¡¢À¯¼£Éô¹õÅç½¨²Â ÌîÅÞ¥­¥ã¥Ã¥×¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨¾Ü¤·¤¯¤ÏÆ°²è¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¢£¼óÅÔ·èÀï¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©Á´¹ñºÇÂ¿32¿Í¤¬Î©¸õÊä¡¦¡¦¡¦Âç·ãÀï¤É¤¦¤Ê¤ë¡½¡½ÅìµþÁªµó¶èÅìµþÅÔ¤ÏÄê¿ô¤Î6¤Ë¡¢·ç°÷Êä½¼¤Î1¤ò²Ã¤¨¤¿7µÄÀÊ¤ò¡¢Á´¹ñºÇÂ¿¤Î32¿Í¤¬Áè¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ì±ÅÞ¤Î¿·¿Í¤Ç¡¢Á°¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ£Ä¹´±¤ÎÎëÌÚÂçÃÏ¸õÊä