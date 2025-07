Microsoftが、ウェブブラウザのEdgeでブラウザ機能の挙動が平均40%も高速化し、応答性が大きく向上したと自社ブログで発表しました。Microsoftによれば、ブラウザの読み込み速度の指標である「First Contentful Paint(FCP)」で300ミリ秒を切ることができたとのことです。Microsoft Edge sets a new standard for speed and responsiveness - Microsoft Edge Bloghttps://blogs.windows.com/msedgedev/2025/07/07/microsoft-edge-s