１０日（現地時間）、オーストリア・グラーツのある高校で銃撃事件が発生し、少なくとも１０人が死亡したとロイター通信などが報じた。エルケ・カール市長はこの日、現地ＡＰＡ通信に対して「今朝の銃撃事件で現在までに１０人が亡くなった」とし「死亡者の中には生徒もいて、負傷者数人が病院に運ばれた」と明らかにした。あわせて今回の事件を「恐ろしい悲劇」と表現した。銃撃犯の身元と犯行動機はまだ正確に明らかになっていな