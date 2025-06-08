水瓶座・女性の運勢 一気に上昇する社会運となごやかな日常生活が水瓶座の心を緩ませるとき。ただそれ自体は非常にいい展開ですが、最近強い成長意欲を背景に何かに一生懸命取り組んできた水瓶座からすると、ちょっと迷いだすタイミングでもあります。いままでのように前向きにストイックに取り組みにくくなるかな。また家族などの周囲も「そんなに頑張らなくても…」などと言う傾向があるため、余計そうなのかも。今後の自分につ