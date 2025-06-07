近年、見た目や言動から中年男性のように見られる「おじ（さん）っぽさ」を指摘されることに敏感な若年層の男性が増加。メンズ眉毛サロンを運営する株式会社プラスエイトはこのほど、18～24歳のZ世代の女性と28～35歳の男性の合計1005人を対象に「おじの境界線」について調査を実施、結果を公表した。 【調査結果】これをやったら「おじ認定」…心当たりはありますか？ 「おじと感じる年齢」は、男女とも「40歳