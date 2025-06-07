アメリカのトランプ大統領は6日、中国の習近平国家主席がレアアースのアメリカへの輸出再開に同意したと明らかにしました。トランプ大統領「（Q.習主席はレアアースの輸出再開に同意したか？）そうだ」中国はトランプ関税への対抗措置として、レアアースの輸出規制を行ってきましたが、トランプ大統領は6日、習近平国家主席がアメリカへの輸出再開に同意したと明らかにしました。トランプ氏と習近平氏は5日に電話会談を行っていま