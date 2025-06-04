千葉・市川市で体操着にブルマー、頭に女性用下着をかぶった異様な格好で住宅街を歩き回っていた51歳の男が迷惑防止条例違反で逮捕された。男は「放課後の魔術師ぞっくん」の名前でその様子を生配信、「盛り上げて視聴者を増やしたかった」と話している。住宅街をブルマー姿で騒ぐ容疑者を逮捕千葉・市川署で3日午前9時過ぎ、捜査員とともに出てきた男。カメラの方に視線を向け、一瞬固まったように見える舘内洋行容疑者（51）だ。