メキシコ市近郊にある遺跡付近で熱気球が墜落して負傷者が出た/Coordination of Civil Protection for the State of Mexico(CNN)中米メキシコの首都メキシコ市近郊にある遺跡付近で熱気球が墜落し、少なくとも12人が負傷した。地元当局が23日に明らかにした。メキシコ州民間防災当局によると、気球はエアポケットにぶつかり「強制着陸」したという。乗っていた12人は地元の診療所で手当てを受けている。当局が公開し、