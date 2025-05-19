¡ÚLBX¥¢¥­¥ì¥¹D9¡Ú2¼¡¡Û¡Û ¡ÚLBX¥ªー¥Ç¥£ー¥óMk-2¡Ú2¼¡¡Û¡Û 12·î È¯Á÷Í½Äê ²Á³Ê ¥¢¥­¥ì¥¹D9¡§1,650±ß ¥ªー¥Ç¥£ー¥óMk-2¡§1,980±ß BANDAI SPIRITS¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡ÖLBX¥¢¥­¥ì¥¹D9¡×¤È¡ÖLBX¥ªー¥Ç¥£ー¥óMk-2¡×¤Î2¼¡À¸»ºÉÊ¤ò12·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢²Á³Ê¤Ï¥¢¥­¥ì